Європа шукає заміну американським "Томагавкам" – FT

Після скасування розгортання ракет у Німеччині ЄС розглядає тимчасові альтернативи, зокрема українські технології дальнього ураження.

Рішення Дональда Трампа скасувати розгортання далекобійних ракет Tomahawk у Німеччині оголило критичну слабкість Європи і брак власних засобів для високоточних ударів на великі відстані.

У пошуках швидкого рішення європейські країни можуть звернутися до України, яка вже має бойовий досвід і технології дальнього ураження, пише Financial Times.

Мова йде про ракети з дальністю від 1000 до 3000 км, які дозволяють знищувати стратегічні цілі далеко за лінією фронту: від військових заводів до авіабаз.

Саме такі спроможності вважаються ключовими для стримування рф і вони дають змогу нейтралізувати загрози ще до їхнього застосування та відповідати на атаки без переходу до масштабної війни.

Втім, протягом десятиліть європейські країни покладалися на США і не розвивали власні далекобійні ракети, частково через політичні побоювання ескалації. Сьогодні їхні можливості обмежені – Німеччина та Іспанія мають ракети Taurus із дальністю близько 500 км, Франція і Велика Британія – Scalp/Storm Shadow з аналогічними характеристиками.

Крім того, запаси цих ракет невеликі, а їх застосування залежить від контролю повітряного простору. Водночас Франція і Британія мають ядерні ракети великої дальності, але не володіють звичайними аналогами, що створює дилему "все або нічого".

На цьому тлі москва має значно ширший арсенал далекобійних ракет, зокрема "Кінжал" і 9М729 із дальністю понад 2000 км, що дозволяє їй вражати цілі по всій Європі. Такий дисбаланс суттєво обмежує можливості стримування і ставить Європу у вразливе становище та без здатності завдавати ударів по ключових військових об’єктах у глибині російської території.

Європейські країни вже запустили спільні програми розробки нових ракет великої дальності, однак більшість із них перебувають на ранніх стадіях і не будуть готові раніше 2030-х років. Тому як тимчасове рішення розглядається модернізація наявних систем, зокрема французької ракети MdCN, для збільшення дальності та адаптації під різні типи запуску.

Водночас Німеччина вже заявила про намір використовувати українські технології для заповнення прогалин. Україна активно розвиває власні засоби дальнього ураження і застосовує їх у бойових умовах. Зокрема, крилата ракета "Фламінго", за заявами, здатна долати понад 3000 км і вже використовувалася для ударів по цілях у глибині російської території.

У підсумку, поки Європа лише формує власні довгострокові рішення, саме український досвід і технології можуть стати найшвидшим способом посилити її оборонні можливості.

Днями стало відомо, що США не стануть розміщувати ракети Tomahawk у Німеччині.