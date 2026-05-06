росія тестує носії ядерної зброї на Камчатці

06 травня 2026, 17:46
Фото: з вільного доступу
Територію в районі полігону тимчасово закрито.

росія оголосила про проведення випробувань ракет на полігоні "Кура" на Камчатці – об’єкті, який використовується для перевірки стратегічних ракетних систем, здатних нести, зокрема, ядерні боєзаряди.

Про це інформують російські медіа. 

У зв’язку з цим з 6 по 10 травня в районі полігону запроваджено обмеження: заборонено перебування цивільних осіб і рух транспорту.

Полігон "Кура" розташований на Камчатці та використовується з 1950-х років як район падіння бойових блоків міжконтинентальних і морських балістичних ракет після випробувальних запусків. Саме сюди під час випробувань здійснюється ураження цілей після польоту ракет.

На цьому полігоні в різні роки випробовувалися російські стратегічні системи озброєння, зокрема "Ярс", "Сармат", "Булава", "Синева" і "Калібр".

Після початку повномасштабної війни проти України москва неодноразово проводила навчання стратегічних сил із застосуванням ракетних систем, які можуть нести ядерні боєзаряди.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що станом на 10:00 середи російські війська здійснили 1820 порушень режиму припинення вогню, включно з обстрілами, штурмовими діями, авіаударами та використанням дронів.

За оцінками, загальні збитки України від повномасштабної війни, включно з втратами держави, бізнесу та громадян – можуть перевищувати 1 трильйон доларів.

 

