Зеленський: рф порушила "режим тиші" понад 1800 разів за добу

Зеленський вказав, що Україна визначить подальші дії після вечірніх доповідей української розвідки та військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від опівночі 6 травня війська рф здійснили 1820 порушень режиму припинення вогню – штурмували українські позиції, атакували українські міста й села дронами та обстрілювали з авіації.

"Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду", – наголосив глава держави.

Він додав, що повномасштабна війна – це поганий час для публічних "святкувань". Зеленський вказав, що Україна визначить подальші дії після вечірніх доповідей української розвідки та військових.

Протягом ночі російські сили здійснили серію атак із застосуванням 108 безпілотників і 3 ракет, зокрема вранці завдали ударів по Харкову та Запоріжжю.