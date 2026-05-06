Зеленський: рф порушила "режим тиші" понад 1800 разів за добу

06 травня 2026, 13:48
Зеленський вказав, що Україна визначить подальші дії після вечірніх доповідей української розвідки та військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від опівночі 6 травня війська рф здійснили 1820 порушень режиму припинення вогню – штурмували українські позиції, атакували українські міста й села дронами та обстрілювали з авіації. 

"Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду", – наголосив глава держави. 

Він додав, що повномасштабна війна – це поганий час для публічних "святкувань".  Зеленський вказав, що Україна визначить подальші дії після вечірніх доповідей української розвідки та військових. 

Протягом ночі російські сили здійснили серію атак із застосуванням 108 безпілотників і 3 ракет, зокрема вранці завдали ударів по Харкову та Запоріжжю.

