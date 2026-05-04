Україна оголошує режим тиші з 6 травня – Зеленський

04 травня 2026, 22:17
фото: Офіс президента
У разі його порушення Україна діятиме дзеркально.

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження режиму тиші, який має розпочатися опівночі з 5 на 6 травня.

Про це він повідомив на офіційній сторінці у Telegram. 

За його словами, станом на зараз Україна не отримувала жодних офіційних звернень щодо параметрів можливого припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах.

"Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж “празднованіє” будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші", – заявив він.
Водночас президент підкреслив, що українська сторона відповідатиме на можливі порушення.

"Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту", – заявив він.

Президент також закликав російське керівництво зробити реальні кроки до завершення війни.

"Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у москві без доброї волі України", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор владімір путін під час розмови із президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність встановити перемир'я з Україною на "день перемоги".

Вже сьогодні, 4 травня, міноборони рф заявило, що путін наказав припинити вогонь 8-9 травня.

Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
