У центрі Лейпцига авто в’їхало в людей: є жертви

У центрі німецького міста Лейпциг автомобіль на швидкості в’їхав у натовп людей. За попередніми даними, постраждали щонайменше вісім осіб.

Як пише Zeit, на місці триває масштабна поліцейська операція.

Інцидент стався вдень 4 травня на вулиці Гріммайше штрассе, неподалік університету і церкви Святого Миколая.

За даними поліції, водій на великій швидкості проїхав центральною частиною міста і врізався в людей. Правоохоронці поки не уточнюють ані мотивів, ані характеру травм постраждалих.

Представниця поліції заявила, що ситуація залишається “динамічною”. На місці працюють поліцейські, медики і рятувальники.

Tagesschau з посиланням на поліцію повідомляє, що відомо вже про "щонайменш двох загиблих".

Рух у центрі міста частково перекрито.