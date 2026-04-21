У Польщі викрили схему постачання елітних авто до росії

21 квітня 2026, 12:33
У Польщі викрили схему постачання елітних авто до росії
Фото: з вільного доступу
Компанію оштрафували на $5,5 млн.

У Польщі оштрафували місцеву компанію на $5,5 млн за порушення санкцій Євросоюзу через незаконний експорт елітних автомобілів до росії. 

Про це повідомив уряд країни.

За даними слідства, компанія, якою керували громадяни білорусі на південному сході Польщі, у 2022–2023 роках закуповувала преміальні авто в Західній Європі та переправляла їх до росії через Польщу, Литву та Білорусь.

Йдеться приблизно про 100 автомобілів марок BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche та Bentley загальною вартістю понад 49 млн злотих. 

Податкова служба KAS назвала справу однією з найбільших подібних у країні.

Правоохоронці зазначили, що зібрані докази свідчать про умисне обходження санкцій з боку керівництва компанії.

У Варшаві нагадали, що останніми місяцями посилили контроль за дотриманням санкцій Євросоюзу, зокрема у сферах розкоші, агропродукції та промислових товарів.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС заборонив експорт до росії предметів розкоші та автомобілів дорожчих за встановлені ліміти.

 
