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Зеленський дав чиновникам тиждень на підготовку до закупівлі систем Patriot

03 червня 2026, 15:17
Зеленський дав чиновникам тиждень на підготовку до закупівлі систем Patriot
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Він зізнався, що Києвом досі не пропрацьовані усі юридичні кроки по цьому контракту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікування реалізації домовленості про придбання Patriot та ракет до них для нашої країни затягнулося на фінансовому, юридичному та технічному рівнях. Якщо процес не пришвидшать – на посадовців Міноборони, МЗС та РНБО очікує персональна відповідальність. 

Про це він написав у Tелеграмі.

"Кошти з європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя", – наголосив глава держави. 

За його словами, досі по відповідному контракту не пропрацьовані усі юридичні кроки. Тож він встановив фінальний дедлайн для чиновників у Києві.

"Тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по Patriot, або серйозні кадрові висновки", – констатував президент. 

PatriotВолодимир Зеленський

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