До України повернули тіла 1000 загиблих військових

Раніше обидві сторони анонсували і взаємозвільнення полонених.

У четвер, 9 квітня, до України повернули тіла (останки) 1000 загиблих осіб, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Там зазначили, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС традиційно проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Лише після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

Репатріаційні заходи провели за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України, а також сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.