Зеленський зустрівся з прем'єром Грузії на полях саміту в Єревані

Відносини між Києвом і Тбілісі останніми роками залишаються вкрай напруженими.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах.

"Між нашими країнами справді є невирішені питання. Важливо мати діалог на усіх рівнях. Україна завжди поважала і продовжує поважати Грузію, її суверенітет і її народ. Ми продовжимо рухати нашу співпрацю вперед", – написав він, не наводячи інших деталей зустрічі.

Відносини між Києвом і Тбілісі останніми роками залишаються вкрай напруженими. Серед головних подразників – позиція правлячої партії "Грузинська мрія" щодо російсько-української війни та постійні звинувачення на адресу України в нібито намірах "зробити Грузію другим фронтом".