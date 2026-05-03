Зеленський прибув до Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти

03 травня 2026, 18:18
Скриншот з відео
Очікується, що український президент зустрінеться із премʼєр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти.
 
Про це глава держави повідомив у Facebook.
 
"Попереду багато зустрічей. Ключове – більше безпеки та координації для всіх нас. Слава Україні", – зазначив глава держави.
 
Саміт Європейської політичної спільноти 4 травня відбудеться в Єревані. Запрошені 48 глав урядів і держав, серед яких президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Радіо Свобода. Вперше до формату долучається географічно неєвропейська держава, розповів Радіо Свобода посадовець Європейського Союзу, залучений до підготовки заходу. Очікують на прем’єра Канади Марка Карні.
 
"Саміт передбачає неформальні, але змістовні дискусії щодо безпеки та процвітання Європи… Вперше саміт проходить у Південному Кавказі – це символічно і підкреслює геополітичний курс Вірменії, а також можливість відзначити мирну угоду з Азербайджаном. Окрім підтримки України, значну увагу приділять кризі на Близькому Сході як частині ширшого бачення безпеки Європи", – зазначив посадовець.
 
Серед тем для обговорення на саміті – протидія іноземним інформаційним маніпуляціям, зокрема, під час виборів, і підвищення стійкості критичної інфраструктури до гібридних загроз. До цього блоку дискусій залучають, зокрема, Зеленського і прем’єра Британії Кіра Стармера, як випливає з документів у розпорядженні Радіо Свобода.
 
Ще один блок дискусій присвячений підвищенню стійкості до глобальних криз, зокрема воєн, пандемій, міграції тощо. Лідери звернуть увагу на необхідність зменшення енергетичної залежності від імпорту з огляду на війну на Близькому Сході.

 

