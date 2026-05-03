03 травня 2026, 14:47
Ізраїль схвалив план закупівлі винищувачів F-35 та F-15IA у Lockheed і Boeing
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Ізраїль остаточно схвалив план закупівлі двох нових бойових ескадрилей сучасних винищувачів F-35 та F-15IA у компаній Lockheed Martin і Boeing в межах угоди вартістю десятки мільярдів доларів.
 
Про це повідомило міністерство оборони країни, пише Reuters.
 
Угоду, схвалену міністерським комітетом Ізраїлю із закупівель, назвали першим кроком у плані на 350 мільярдів шекелів (119 мільярдів доларів), спрямованому на посилення ізраїльських збройних сил і "зміцнення готовності перед складним десятиліттям для безпеки Ізраїлю".
 
Ізраїль придбає четверту ескадрилью винищувачів Lockheed Martin F-35 Lightning II у Lockheed Martin та другу ескадрилью винищувачів Boeing F-15EX Eagle II у Boeing. Наступним кроком стане завершення оформлення угод із урядом США та американськими військовими структурами.
 
У міністерстві зазначили, що нові ескадрильї стануть основою довгострокового розвитку армії, допоможуть реагувати на регіональні загрози та зберегти стратегічну перевагу Ізраїлю в повітрі.
 
У міністерстві зазначили, що недавня війна з Іраном "ще раз продемонструвала, наскільки критично важливими є стратегічні відносини між США та Ізраїлем і наскільки необхідною залишається сучасна бойова авіація". У грудні Boeing уже отримала контракт на 8,6 мільярда доларів для Ізраїлю, який включає 25 нових F-15IA та опціон ще на 25 літаків.

 

