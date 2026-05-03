Китай випередив США у війні дронів – WSJ

Перевага Китаю в масштабах, а отже, і у вартості, є колосальною.

США прагнуть домінувати у виробництві та застосуванні дронів так само, як і у випадку з попередніми військовими інноваціями. Однак є одна проблема: Китай їх катастрофічно випередив.

Про це пише The Wall Street Journal.

Аналіз російських дронів з війни в Україні вказує на масштаби китайського панування у виробництві. Нещодавній аналіз російського квадрокоптера з видом від першої особи, проведений підрозділом "Булава" Президентської бригади України, виявив численні деталі, як мінімум частково виготовлені в Китаї: батареї, двигуни та немаркований центральний "мозковий" чіп. При цьому російська версія не могла бути створена без китайського ланцюжка поставок. Ступінь участі Китаю у створенні безпілотників-камікадзе, які використовує Іран у війні з Ізраїлем та США, менш зрозумілий. Однак аналітики оборонного сектору та експерти галузі стверджують, що контроль Китаю над світовим виробництвом безпілотників означає, що Іран, ймовірно, так само залежить від нього, як росія та Україна.

"Китай уже виграв Третю світову війну, бо все в його руках. Ніхто не зможе змінити це в найближчому майбутньому, та й у довгостроковій перспективі теж", – сказав фахівець з безпілотників із компанії "Булава", відомий під позивним "Удав". При цьому Китай уже продемонстрував готовність використовувати свій контроль над ланцюжком поставок дронів як зброю. Наприкінці 2024 року Пекін вніс до чорного списку каліфорнійського виробника дронів Skydio за продаж дронів Тайваню. Відірвана від китайських постачальників, компанія була змушена нормувати поставки батарей. Як пише WSJ, більшість дронів – це прості механізми, а це означає, що немає жодних технічних причин, через які США не могли б конкурувати з Китаєм.

Щоб мати надію на створення стійкого флоту безпілотників, здатного конкурувати з Китаєм, США необхідно вирішити дві проблеми. По-перше, їм потрібно знайти спосіб зламати монополію Китаю на батареї та двигуни. Адміністрація Трампа вклала мільярди доларів в американські компанії, що виробляють критично важливі мінерали, необхідні для створення двигунів і акумуляторів, хоча експерти попереджають, що створення складної інфраструктури, необхідної для масового виробництва, може зайняти десятиліття або більше.

Також необхідно знайти способи максимально знизити вартість інших компонентів. Попит є тут ключовим питанням, кажуть інсайдери галузі. За даними Drone Industry Insights, Китай володіє 80% комерційного ринку дронів у США. Майже вся ця домінація зумовлена діяльністю китайського гіганта DJI Technology, виробника недорогих, але високопродуктивних дронів, які користуються популярністю серед творців контенту, агентів з нерухомості, інспекторів заводів та американських поліцейських і пожежних служб, що відчувають брак коштів. При цьому для американських конкурентів, таких як Skydio, єдиним клієнтом у США зараз є військові.