Трамп всерйоз планує нові воєнні дії проти Ірану

03 травня 2026, 10:17
Американський президент заявляє, що Іран "ще не заплатив достатньо високу ціну".
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що може віддати наказ про відновлення військових дій проти Ірану, якщо той "поводитиметься неналежним чином".
 
Про це пише Axios.
 
Поки США та Іран обмінюються проектами рамкової угоди про припинення війни, Трамп серйозно розглядає можливість віддати наказ про нові військові дії проти Ірану, щоб спробувати вийти з нинішнього глухого кута.
 
"Якщо вони поводитимуться неналежним чином, якщо вони зроблять щось погане – але зараз подивимося. Звичайно, така можливість існує", – сказав Трамп, відповідаючи на питання, чи може він віддати наказ про нові удари.
 
Раніше Іран представив США оновлену пропозицію з 14 пунктів щодо рамкової угоди. За словами двох джерел, ознайомлених із пропозицією, у ній встановлено місячний термін для переговорів щодо угоди про відновлення роботи Ормузької протоки, припинення військово-морської блокади США та остаточне припинення війни в Ірані та Лівані. Потім, після досягнення угоди, передбачається ще один місяць переговорів, щоб спробувати досягти угоди щодо ядерної програми.
 
Трамп заявив у суботу ввечері, що розглядає останню пропозицію Ірану, але "не може уявити, що вона буде прийнятною". При цьому він уточнив, що його поінформували лише про "концепцію угоди", і він не бачив деталей.
 
Він підкреслив, що Іран "ще не заплатив достатньо високу ціну за те, що він зробив з людством і світом за останні 47 років".

 

Дональд Трамп

