Трамп всерйоз планує нові воєнні дії проти Ірану

Американський президент заявляє, що Іран "ще не заплатив достатньо високу ціну".

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що може віддати наказ про відновлення військових дій проти Ірану, якщо той "поводитиметься неналежним чином".

Поки США та Іран обмінюються проектами рамкової угоди про припинення війни, Трамп серйозно розглядає можливість віддати наказ про нові військові дії проти Ірану, щоб спробувати вийти з нинішнього глухого кута.

"Якщо вони поводитимуться неналежним чином, якщо вони зроблять щось погане – але зараз подивимося. Звичайно, така можливість існує", – сказав Трамп, відповідаючи на питання, чи може він віддати наказ про нові удари.