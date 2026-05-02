США погодили продаж озброєння країнам Близького Сходу на майже $9 млрд

Державний секретар США Марко Рубіо схвалив прискорену передачу зброї Ізраїлю, Кувейту, Катару та Об'єднаним Арабським Еміратам, оминувши стандартну процедуру розгляду в Конгресі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загальна вартість угод становить майже $9 мільярдів. Рубіо офіційно визначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайних поставок, і що вони відповідають інтересам національної безпеки США.

Деталі угод:

Ізраїль – до 10 000 боєприпасів Advanced Precision Kill Weapon System-II на $992,4 млн (виробник — BAE Systems)

Кувейт – інтегровані системи бойового управління на $2,5 млрд (підрядники – Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin

Катар – до 200 перехоплювачів PAC-2 та 300 перехоплювачів PAC-3 на $4,01 млрд, а також окремо 10 000 боєприпасів APKWS-II на $992,4 млн (підрядники – Lockheed, RTX)

ОАЕ – боєприпаси APKWS та супутнє обладнання на $147,6 млн

Рішення пов'язане з нестабільністю в регіоні після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову кампанію проти Ірану. Відтоді кілька країн Близького Сходу зазнали атак іранських дронів та ракет, а перемир'я виглядає дедалі більш хитким.

Водночас Вашингтон попередив європейських союзників – зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію – про значні затримки в постачанні американської зброї через необхідність поповнити запаси, вичерпані війною в Ірані.