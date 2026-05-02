Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський запровадив санкції проти ексглави ОП та ще чотирьох осіб

02 травня 2026, 18:43
Зеленський запровадив санкції проти ексглави ОП та ще чотирьох осіб
Фото: Зеленський / Telegram
Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, заборону торговельних операцій, обмеження на виведення капіталів за кордон, а також зупинення дії ліцензій та інших дозволів.

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти екскерівника Офісу президента Андрія Богдана та ще чотирьох людей.

Про це повідомили на сайті ОП.

Також санкції застосували проти українського бізнесмена Богдана Пукіша, російського бізнесмена Алана Кірюхіна, чиновників-пропагандистів олімпійського спорту рф Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, заборону торговельних операцій, обмеження на виведення капіталів за кордон, а також зупинення дії ліцензій та інших дозволів. Крім того, йдеться про заборону участі в приватизації та оренді державного майна.

Андрій Богдан – український юрист і політик, який у 2019 – 2020 роках очолював Офіс президента України Володимира Зеленського. Раніше він працював урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова та був адвокатом бізнесмена Ігоря Коломойського.

Богдан також відігравав помітну роль у президентській кампанії Зеленського 2019 року. У лютому 2020 року його звільнили з посади керівника ОП, після чого цю посаду обійняв Андрій Єрмак.

РНБООфіс Президентасанкціі проти росіїВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється