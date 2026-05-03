Китай офіційно заборонив своїм компаніям дотримуватися санкцій США проти НПЗ
03 травня 2026, 09:55
Пекін назвав ці обмеження незаконними та порушенням норм права.
Китай наказав своїм компаніям ігнорувати санкції США щодо п’яти нафтопереробних заводів, пов'язаних з нафтовою торгівлею з Іраном.
Про це повідомив Bloomberg.
За їхніми даними, нафтопереробні заводи Китаю та інші приватні компанії, проти яких Сполучені Штати ввели санкції, зіштовхнулися із заморожуванням активів та забороною на транзакції.
Як передає медіа, міністерство торгівлі Китаю заявило, що санкції США нібито "незаконно обмежують нормальну торгівлю з третіми країнами та порушують міжнародні норми". Вони також видали наказ про заборону визнання, виконання та дотримання санкцій Сполучених Штатів, спрямованих проти п’яти компаній країни.
"Китайський уряд послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають дозволу Організації Об’єднаних Націй та підґрунтя для міжнародного права", – заявили у міністерстві торгівлі Китаю.
Нагадаємо, проти низки компаній Китаю також ввів санкції Європейський Союз. До 20-го пакету санкцій ЄС увійшли компанії, які можуть постачати товари й компоненти на озброєння російському військово-промисловому комплексу.