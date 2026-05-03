Китай офіційно заборонив своїм компаніям дотримуватися санкцій США проти НПЗ

Пекін назвав ці обмеження незаконними та порушенням норм права.

Китай наказав своїм компаніям ігнорувати санкції США щодо п’яти нафтопереробних заводів, пов'язаних з нафтовою торгівлею з Іраном.

За їхніми даними, нафтопереробні заводи Китаю та інші приватні компанії, проти яких Сполучені Штати ввели санкції, зіштовхнулися із заморожуванням активів та забороною на транзакції.

Як передає медіа, міністерство торгівлі Китаю заявило, що санкції США нібито "незаконно обмежують нормальну торгівлю з третіми країнами та порушують міжнародні норми". Вони також видали наказ про заборону визнання, виконання та дотримання санкцій Сполучених Штатів, спрямованих проти п’яти компаній країни.