Сили оборони уразили російський корабель – носій "калібрів"

03 травня 2026, 15:15
Сили оборони уразили російський корабель – носій
Фото: Facebook / Володимир Зеленський
Зеленський підтвердив атаку на російський порт Приморськ.
У ніч проти 3 травня українські безпілотники уразили ракетний корабель "Каракурт", також сторожовий катер і ще один танкер "тіньового нафтового флоту" рф.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
 
За його словами, виконувач обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження ворожих обʼєктів у порту Приморськ.
 
Так, безпілотники уразили ракетний корабель "Каракурт" – носій крилатих ракет "Калібр". Також під ударом були сторожовий катер і ще один танкер "тіньового нафтового флоту". Значних ушкоджень також завдали інфраструктурі нафтоналивного порту.
 
Це була спільна операція Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спецоперацій, Головного управління розвідки та прикордонників.
