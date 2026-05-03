Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Конгрес США розкритикував рішення Трампа про скорочення військ у Німеччині

03 травня 2026, 16:18
Конгрес США розкритикував рішення Трампа про скорочення військ у Німеччині
Фото: apnews.com
Законодавці застерігають, що такий крок може підірвати систему стримування російської агресії в Європі.

Впливові республіканці в Конгресі США виступили з критикою ініціативи президента Дональда Трампа щодо зменшення американської військової присутності у ФРН. 

Про це йдеться у заяві.

Голови Комітетів зі збройних сил Сенату та Палати представників, республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, оприлюднили спільну заяву, у якій висловили глибоке занепокоєння планами Білого дому. На їхню думку, послаблення американського контингенту в Німеччині є передчасним.
 
"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі ризикує підірвати фактор стримування та послати неправильний сигнал путіну", – наголошують законодавці.
 
Замість повного повернення військових до США, конгресмени пропонують стратегічне рішення, яке відповідає поточним викликам безпеки в Європі. Вони вважають за доцільне не скорочувати чисельність сил, а змінити їхню локацію. Перемістити 5 тисяч американських військовослужбовців далі на східний фланг НАТО.
 
Законодавці нагадали, що європейські союзники вже зробили значні інвестиції в інфраструктуру для розміщення військ США, що суттєво економить кошти американських платників податків.
 
Республіканці підкреслили, що будь-які суттєві зміни у військовій архітектурі НАТО вимагають "ретельного перегляду" та тісних консультацій.
СШАНАТОДональд Трамп

Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється