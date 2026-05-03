Конгрес США розкритикував рішення Трампа про скорочення військ у Німеччині
03 травня 2026, 16:18
Законодавці застерігають, що такий крок може підірвати систему стримування російської агресії в Європі.
Впливові республіканці в Конгресі США виступили з критикою ініціативи президента Дональда Трампа щодо зменшення американської військової присутності у ФРН.
Голови Комітетів зі збройних сил Сенату та Палати представників, республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, оприлюднили спільну заяву, у якій висловили глибоке занепокоєння планами Білого дому. На їхню думку, послаблення американського контингенту в Німеччині є передчасним.
"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі ризикує підірвати фактор стримування та послати неправильний сигнал путіну", – наголошують законодавці.
Замість повного повернення військових до США, конгресмени пропонують стратегічне рішення, яке відповідає поточним викликам безпеки в Європі. Вони вважають за доцільне не скорочувати чисельність сил, а змінити їхню локацію. Перемістити 5 тисяч американських військовослужбовців далі на східний фланг НАТО.
Законодавці нагадали, що європейські союзники вже зробили значні інвестиції в інфраструктуру для розміщення військ США, що суттєво економить кошти американських платників податків.
Республіканці підкреслили, що будь-які суттєві зміни у військовій архітектурі НАТО вимагають "ретельного перегляду" та тісних консультацій.