Конгрес США розкритикував рішення Трампа про скорочення військ у Німеччині

Законодавці застерігають, що такий крок може підірвати систему стримування російської агресії в Європі.

Впливові республіканці в Конгресі США виступили з критикою ініціативи президента Дональда Трампа щодо зменшення американської військової присутності у ФРН.

Голови Комітетів зі збройних сил Сенату та Палати представників, республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, оприлюднили спільну заяву, у якій висловили глибоке занепокоєння планами Білого дому. На їхню думку, послаблення американського контингенту в Німеччині є передчасним.

"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі ризикує підірвати фактор стримування та послати неправильний сигнал путіну", – наголошують законодавці.

Замість повного повернення військових до США, конгресмени пропонують стратегічне рішення, яке відповідає поточним викликам безпеки в Європі. Вони вважають за доцільне не скорочувати чисельність сил, а змінити їхню локацію. Перемістити 5 тисяч американських військовослужбовців далі на східний фланг НАТО.

Законодавці нагадали, що європейські союзники вже зробили значні інвестиції в інфраструктуру для розміщення військ США, що суттєво економить кошти американських платників податків.

Республіканці підкреслили, що будь-які суттєві зміни у військовій архітектурі НАТО вимагають "ретельного перегляду" та тісних консультацій.