Британія готується до проблем із авіапаливом

03 травня 2026, 17:23
Рейси можуть скасовувати.
Уряд Великої Британії дозволив авіакомпаніям скасовувати або об’єднувати рейси на тлі ризику дефіциту авіаційного палива через ситуацію на Близькому Сході.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Цей крок має допомогти уникнути масових зривів авіаперельотів у період літніх відпусток. Згідно із заявою уряду Британії, нове законодавство дозволить вживати таких заходів, як об’єднання розкладів на маршрутах, де в один день виконується кілька рейсів до одного й того ж місця, що може бути запроваджено для запобігання скасуванням в останній момент.
 
Зміни також дозволяють авіакомпаніям частково повертати слоти на зліт і посадку без ризику втрати права на їх використання в майбутньому. Раніше перевізники були змушені виконувати навіть малозавантажені рейси, щоб не втратити ці слоти.
 
Очікується, що рейси скасовуватимуть заздалегідь – щонайменше за два тижні до вильоту, щоб пасажирів можна було вчасно перевести на альтернативні рейси. За словами виконавчого директора Управління цивільної авіації Великої Британії Роба Біштона, такі зміни дадуть авіакомпаніям більше гнучкості та дозволять завчасно інформувати пасажирів про зміни.
 
Рішення ухвалили після зустрічі міністра транспорту Хайді Александер із представниками найбільших аеропортів і авіакомпаній, зокрема Heathrow, Gatwick, British Airways, Virgin Atlantic та easyJet.
