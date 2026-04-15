ЄС закликає G7 пришвидшити виплати кредиту для України

15 квітня 2026, 16:14
Брюссель тисне на США, Японію та Британію, щоб ті вже цього тижня прискорили виплати 45 мільярдів євро кредиту Україні.

ЄС тисне на партнерів з G7, щоб ті до кінця тижня перерахували свої частки у кредиті ERA на 45 мільярдів євро для України.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на трьох чиновників, обізнаних із перебігом переговорів.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс вирушає до Вашингтона на весняні зустрічі МВФ та Світового банку, де планує особисто переконати союзників пришвидшити виплати. Зустрічі з міністрами G7 заплановані на середу та четвер. Окремо Домбровскіс зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 15 квітня та з міністром фінансів України Сергієм Марченком 16 квітня.

ЄС свою частку вже перерахував, 18,1 мільярда євро. Утім близько 7 мільярдів із загальної суми досі не надійшли, оскільки Японія, Велика Британія та США свої зобов'язання ще не виконали. Кредит ERA був ухвалений G7 у 2024 році та забезпечений заморозженими активами центрального банку росії.

Паралельно існує інший пакет фінансування, позика ЄС на 90 мільярдів євро, яку блокує Угорщина. Прем'єр Віктор Орбан, який іде у відставку, звинувачував Київ у навмисній затримці ремонту нафтопроводу "Дружба", яким росія постачає нафту до Угорщини.

