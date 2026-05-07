07 травня 2026, 20:53
США та Іран обговорюють короткострокову угоду для припинення бойових дій
Іран наразі вивчає американську пропозицію, але остаточного рішення ще не ухвалив.
США та Іран наближаються до тимчасової угоди про припинення війни.
 
Про це агенцію Reuters повідомили джерела. 
 
За даними агенції, сторони обговорюють не повноцінний мирний договір, а короткий меморандум, покликаний зупинити бойові дії та стабілізувати ситуацію в Ормузькій протоці. Іран наразі вивчає американську пропозицію, але остаточного рішення ще не ухвалив. Посередником у переговорах виступає Пакистан, який заявляє про обережний оптимізм і сподівається на швидке досягнення домовленості.
 
Запропонований план передбачає три етапи: офіційне завершення війни, врегулювання кризи в Ормузькій протоці та запуск 30-денних переговорів щодо ширшої угоди. Водночас ключові суперечності між сторонами залишаються невирішеними.
 
У меморандумі немає згадки про частину головних вимог Вашингтона, зокрема щодо обмеження іранської ракетної програми, припинення підтримки союзних угруповань на Близькому Сході та долі запасів високозбагаченого урану Ірану. Саме питання ядерної програми залишається основною перешкодою для повноцінного врегулювання.

 

