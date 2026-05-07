МЗС упіймало помічника путіна на брехні щодо миру з Україною

07 травня 2026, 21:55
МЗС упіймало помічника путіна на брехні щодо миру з Україною
Речник МЗС зауважив, що це "явне зізнання" у тому, що москва прагне перепочинку, а не миру, і додав, що "брехуни викриті".
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков висунув ультиматум щодо продовження мирних переговорів, але зробив важливу обмовку у своїй заяві.
 
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий в X.
 
"Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися", а не "припинилися", – зазначив він.
 
Тихий зауважив, що це "явне зізнання" у тому, що москва прагне перепочинку, а не миру, і додав, що "брехуни викриті".
 
Нагадаємо, Ушаков назвав тристоронні мирні переговори "недоцільними", і заявив, що для їх продовження Україна має вивести віська з підконтрольної їй частини Донбасу. Він зазначив, що "зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок", після чого військові дії "будуть призупинені" і відкриються перспективи для "серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання".
 
Помічник диктатора додав, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".

 

