МЗС упіймало помічника путіна на брехні щодо миру з Україною
07 травня 2026, 21:55
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков висунув ультиматум щодо продовження мирних переговорів, але зробив важливу обмовку у своїй заяві.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий в X.
"Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися", а не "припинилися", – зазначив він.
Тихий зауважив, що це "явне зізнання" у тому, що москва прагне перепочинку, а не миру, і додав, що "брехуни викриті".
Нагадаємо, Ушаков назвав тристоронні мирні переговори "недоцільними", і заявив, що для їх продовження Україна має вивести віська з підконтрольної їй частини Донбасу. Він зазначив, що "зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок", після чого військові дії "будуть призупинені" і відкриються перспективи для "серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання".
Помічник диктатора додав, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".