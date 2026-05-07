кремль висунув ультиматум для мирних переговорів з Україною та США

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що тристоронні мирні переговори є "недоцільними", поки Україна не виведе війська з підконтрольної їй частини Донбасу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, військові дії будуть припинені, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання", – заявив Ушаков.

Помічник диктатора додав, що "зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського ", а все інше він назвав "марною тратою часу".