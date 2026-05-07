кремль висунув ультиматум для мирних переговорів з Україною та США
07 травня 2026, 20:35
Фото: Reuters
москва заявила, що очікує "серйозний крок" від Києва.
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що тристоронні мирні переговори є "недоцільними", поки Україна не виведе війська з підконтрольної їй частини Донбасу.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, військові дії будуть припинені, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання", – заявив Ушаков.
Помічник диктатора додав, що "зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського ", а все інше він назвав "марною тратою часу".
Нагадаємо, цього року Україна вже провела кілька раундів переговорів з країною-агресоркою та США. Сторони не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки росія хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.