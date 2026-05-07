ЄС збільшив видачу віз росіянам у 2025 році: лідером стала Франція

07 травня 2026, 09:47
ЄС збільшив видачу віз росіянам у 2025 році: лідером стала Франція
У 2025 році ЄС видав росіянам понад 620 тисяч шенгенських віз.

Попри санкції та війну росії проти України, країни Європейського Союзу у 2025 році збільшили кількість виданих шенгенських віз громадянам рф більш ніж на 10%. 

Найбільше дозволів на в’їзд оформила Франція, яка також продемонструвала найшвидше зростання видачі віз, повідомляє Euractiv.

За даними "Шенгенського барометра", у 2025 році росіяни подали понад 670 тисяч заявок на отримання віз – майже на 8% більше, ніж роком раніше. Країни ЄС схвалили понад 620 тисяч заяв, що на 10,2% перевищує показник 2024 року.

Понад 77% усіх виданих дозволів це туристичні візи. Далі за кількістю йдуть поїздки для відвідування родичів і друзів, а також ділові відрядження.

Найбільше заявок припало на Францію, Італію та Іспанію – на ці три країни разом припадає майже три чверті всіх звернень росіян по шенгенські візи. Водночас країни Балтії та Північної Європи продовжують виступати за жорсткіші обмеження для громадян рф, наголошуючи, що російський туризм до ЄС є неприйнятним на тлі війни проти України.

Франція не лише очолила список за кількістю виданих віз, а й показала найбільше зростання – у 2025 році Париж збільшив видачу дозволів росіянам більш ніж на 23%.

Публікація цих даних спричинила дискусії всередині ЄС. На початку 2026 року статистика щодо російських громадян зникла з оновленої версії "Шенгенського барометра" і повернулася лише у травні після вимог восьми країн-членів надати пояснення.

За словами європейських дипломатів, Париж був незадоволений появою цієї інформації у звіті та намагався перешкодити її оприлюдненню.

У Євросоюзі також тривають обговорення можливого запровадження заборони на в’їзд для громадян рф, які брали участь у війні проти України. 

Очікується, що відповідну ініціативу представлять до червня.

 
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється