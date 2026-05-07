росія в односторонньому порядку оголосила "перемир’я" з Україною з 8 по 10 травня

росія закликає Україну дотримуватися оголошеного "перемир’я".

Міноборони росії заявило, що припинить бойові дії з 8 до 10 травня у зв’язку з перемир’ям з нагоди 9 травня. Якщо ж Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, там грозяться "адекватною відповіддю".

Про це повідомляють російські пропагандистські агентства, цитуючи заяву російського Міноборони.

Там кажуть, що на час перемир’я припинять удари по місцях дислокації української армії та об’єктах в українському тилу. Україну ж закликають також дотримуватися перемир’я.

Однак у разі відновлення ударів на лінії зіткнення та по населених пунктах росії, російська армія, мовляв, "дасть адекватну відповідь". Крім того, Міноборони рф знову повторило свою погрозу завдати масованого удару по центру Києва, якщо Україна атакує парад у москві з нагоди 9 травня.