Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія в односторонньому порядку оголосила "перемир’я" з Україною з 8 по 10 травня

07 травня 2026, 19:30
росія в односторонньому порядку оголосила
Фото: Reuters
росія закликає Україну дотримуватися оголошеного "перемир’я".
Міноборони росії заявило, що припинить бойові дії з 8 до 10 травня у зв’язку з перемир’ям з нагоди 9 травня. Якщо ж Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, там грозяться "адекватною відповіддю".
 
Про це повідомляють російські пропагандистські агентства, цитуючи заяву російського Міноборони.
 
Там кажуть, що на час перемир’я припинять удари по місцях дислокації української армії та об’єктах в українському тилу. Україну ж закликають також дотримуватися перемир’я.
 
Однак у разі відновлення ударів на лінії зіткнення та по населених пунктах росії, російська армія, мовляв, "дасть адекватну відповідь". Крім того, Міноборони рф знову повторило свою погрозу завдати масованого удару по центру Києва, якщо Україна атакує парад у москві з нагоди 9 травня.
 
Нагадаємо, що Євросоюз не змінюватиме чисельність своєї місії в Києві після закликів російського Міністерства закордонних справ забезпечити дострокову евакуацію іноземного дипломатичного персоналу з української столиці з огляду на можливу ескалацію 9 травня.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється