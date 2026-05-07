Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ВООЗ очікує на нові випадки зараження хантавірусом

07 травня 2026, 18:53
ВООЗ очікує на нові випадки зараження хантавірусом
Фото: Espresso TV
З восьми випадків, зареєстрованих ВООЗ, п’ять – уже підтверджені, ще три – під підозрою.
ВООЗ отримала повідомлення про вісім випадків зараження смертельно небезпечним хантавірусом серед пасажирів круїзного лайнера MV Hondius.
 
Про це розповів генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на пресконференції.
 
З восьми випадків, зареєстрованих ВООЗ, п’ять – уже підтверджені, ще три – під підозрою. Відомо про три смерті: літнього подружжя, які, імовірно, були першими зараженими, та ще однієї жінки.
 
Ще один чоловік залишається у відділенні інтенсивної терапії в лікарні в Йоганнесбурзі (Південна Африка). Три пасажири були релоковані на прохання ВООЗ. Двоє – у стабільному стані в лікарнях, один безсимптомний нині перебуває в Німеччині. Восьмий випадок стосується чоловіка, який висадився на острові Святої Єлени, за рекомендацією оператора судна перевірився на вірус у Цюриху й отримав підтвердження зараження.
 
Решта пасажирів чи членів екіпажу не мають симптомів. Але Гебреєсус заявив, що відомо про людей, які могли контактувати із зараженими. З огляду на інкубаційний період вірусу Анд, який може тривати до шести тижнів, є вірогідність, що зареєстрованих випадків зараження побільшає. Ризик для громадського здоров’я залишається низьким, наголошує ВООЗ.
 
Нині пасажири лайнера залишаються у своїх продезінфікованих каютах, їм приносять їжу, воду. Кожен, кому треба вийти з кімнати, має використовувати маску. Глава ВООЗ запевнив, що до людей ставляться із гідністю, їм допомагають двоє лікарів. Оператору судна також надали детальні інструкції, як діяти.
 
Раніше з корабля висадилися на острові Святої Єлени громадяни 12 країн. Владу їхніх країн повідомили про потенційний ризик та про необхідність відстеження їхніх контактів. Ці країни – Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія, Сент-Кітс і Невіс, Сінгапур, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.

 

інфекціїВООЗ

Останні матеріали

Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється