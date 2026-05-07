ВООЗ очікує на нові випадки зараження хантавірусом
07 травня 2026, 18:53
ВООЗ отримала повідомлення про вісім випадків зараження смертельно небезпечним хантавірусом серед пасажирів круїзного лайнера MV Hondius.
Про це розповів генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на пресконференції.
З восьми випадків, зареєстрованих ВООЗ, п’ять – уже підтверджені, ще три – під підозрою. Відомо про три смерті: літнього подружжя, які, імовірно, були першими зараженими, та ще однієї жінки.
Ще один чоловік залишається у відділенні інтенсивної терапії в лікарні в Йоганнесбурзі (Південна Африка). Три пасажири були релоковані на прохання ВООЗ. Двоє – у стабільному стані в лікарнях, один безсимптомний нині перебуває в Німеччині. Восьмий випадок стосується чоловіка, який висадився на острові Святої Єлени, за рекомендацією оператора судна перевірився на вірус у Цюриху й отримав підтвердження зараження.
Решта пасажирів чи членів екіпажу не мають симптомів. Але Гебреєсус заявив, що відомо про людей, які могли контактувати із зараженими. З огляду на інкубаційний період вірусу Анд, який може тривати до шести тижнів, є вірогідність, що зареєстрованих випадків зараження побільшає. Ризик для громадського здоров’я залишається низьким, наголошує ВООЗ.
Нині пасажири лайнера залишаються у своїх продезінфікованих каютах, їм приносять їжу, воду. Кожен, кому треба вийти з кімнати, має використовувати маску. Глава ВООЗ запевнив, що до людей ставляться із гідністю, їм допомагають двоє лікарів. Оператору судна також надали детальні інструкції, як діяти.
Раніше з корабля висадилися на острові Святої Єлени громадяни 12 країн. Владу їхніх країн повідомили про потенційний ризик та про необхідність відстеження їхніх контактів. Ці країни – Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія, Сент-Кітс і Невіс, Сінгапур, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.