ВООЗ очікує на нові випадки зараження хантавірусом

ВООЗ отримала повідомлення про вісім випадків зараження смертельно небезпечним хантавірусом серед пасажирів круїзного лайнера MV Hondius.

Про це розповів генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на пресконференції.

З восьми випадків, зареєстрованих ВООЗ, п’ять – уже підтверджені, ще три – під підозрою. Відомо про три смерті: літнього подружжя, які, імовірно, були першими зараженими, та ще однієї жінки.

Ще один чоловік залишається у відділенні інтенсивної терапії в лікарні в Йоганнесбурзі (Південна Африка). Три пасажири були релоковані на прохання ВООЗ. Двоє – у стабільному стані в лікарнях, один безсимптомний нині перебуває в Німеччині. Восьмий випадок стосується чоловіка, який висадився на острові Святої Єлени, за рекомендацією оператора судна перевірився на вірус у Цюриху й отримав підтвердження зараження.