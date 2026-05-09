Після спалаху хантавірусу на круїзному лайнері виявили нові випадки – Reuters

09 травня 2026, 18:59
Фото: CTK Photo
Обоє хворих пов'язані з лайнером MV Hondius.

8 травня стало відомо про виявлення двох нових випадків інфікування хантавірусом.

Про це пише Reuters, зазначаючи, що обидва вони пов'язані з круїзним лайнером MV Hondius, на якому стався основний спалах. Підозри є щодо чоловіка, який зійшов з корабля, а також жінки, яка сиділа біля іншого пасажира лайнера у літаку – той згодом помер. 

"Випадки, про які повідомили представники охорони здоров'я, перебувають за тисячі кілометрів один від одного, – пише ЗМІ. – Один в Іспанії, а інший – на віддаленому острові Трістан-да-Кунья в Південній Атлантиці". 

Ці випадки викликають занепокоєння медичної спільноти щодо того, як швидко може поширюватися вірус. Хоча у ВООЗ намагаються переконати, що ситуація все ще контрольована. 

"Зважаючи на динаміку цього спалаху, на те, як він поширюється і не поширюється серед людей на судні, а також серед людей, які зійшли на берег, ми продовжуємо вважати ризик низьким для населення загалом", – прокоментувала ситуацію технічна співробітниця ВООЗ з питань вірусних загроз Анаіс Леганд. 

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, внаслідок якого загинули троє людей. 

