Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо змушений летіти до москви довшим маршрутом через відмову Польщі та країн Балтії відкрити свій повітряний простір для його літака.

За інформаціїєю видання, словацька делегація вирушить до столиці рф великою дугою через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

Таке рішення ухвалили після того, як Естонія, Литва, Латвія та Польща офіційно або на рівні особистих комунікацій заборонили проліт словацького урядового борту над своїми територіями. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що країна не дозволить польоти, які служать для вшанування агресора.

Водночас скандинавські країни та Німеччина не висловили заперечень щодо прольоту Фіцо через свій повітряний простір. Як повідомило видання, особливу зацікавленість у візиті Фіцо до москви виявляє Німеччина.З початку травня 2026 року росія припинила експорт нафти північною гілкою нафтопроводу Дружба. Хоча офіційно сировина маркувалася як казахстанська, фактично вона була російською.