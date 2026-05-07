Фіцо летить до росії в обхід найближчих сусідів

07 травня 2026, 19:10
Фото: news.yahoo.com
Словацька делегація вирушить до столиці рф великою дугою через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо змушений летіти до москви довшим маршрутом через відмову Польщі та країн Балтії відкрити свій повітряний простір для його літака.
 
Про це повідомляє Marker.
 
За інформаціїєю видання, словацька делегація вирушить до столиці рф великою дугою через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.
 
Таке рішення ухвалили після того, як Естонія, Литва, Латвія та Польща офіційно або на рівні особистих комунікацій заборонили проліт словацького урядового борту над своїми територіями. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що країна не дозволить польоти, які служать для вшанування агресора.
 
Водночас скандинавські країни та Німеччина не висловили заперечень щодо прольоту Фіцо через свій повітряний простір. Як повідомило видання, особливу зацікавленість у візиті Фіцо до москви виявляє Німеччина.З початку травня 2026 року росія припинила експорт нафти північною гілкою нафтопроводу Дружба. Хоча офіційно сировина маркувалася як казахстанська, фактично вона була російською.
 
Для Німеччини це питання є критичним, оскільки зупинка поставок впливає на роботу нафтопереробного заводу в Шведті. Це підприємство забезпечує пальним переважну більшість споживачів у Берліні та Бранденбурзі. Роберт Фіцо летить до росії на 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Програма поїздки передбачає покладання квітів на вшанування жертв війни та проведення двосторонніх переговорів з російським диктатором путіним.
 
Наразі він залишається єдиним лідером країни ЄС, який підтримує регулярні контакти з кремлем.

 

