Зеленський порекомендував дипломатам не їхати на парад в москву

07 травня 2026, 20:09
Зеленський порекомендував дипломатам не їхати на парад в москву
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент України принагідно розповів про успіхи ударів по рф.
Президент Володимир Зеленський розповів про результати атак Сил оборони по регіонах рф і порадив представникам країн не відвідувати парад у москві, який відбудеться 9 травня.
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
За його словами, у Каспійському морі є влучання у ракетний корабель, який може запускати "калібри". Також Силам оборони вдалося атакувати об’єкт нафтової галузі у Пермському регіоні, який розташований за понад півтори тисячі кілометрів від кордону.
 
Крім того, за даними української розвідки, результати атак по Брянському напрямку, по Туапсе та нафтових об’єктах росії Зеленський назвав "задовільними".
 
Водночас він каже, що Україна неодноразово пропонувала рф припинити вогонь, а з 6 травня "була готова забезпечити повну тишу". Але, за словами Зеленського, "у відповідь на нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку росії".
 
"Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва", – зазначив президент.
 
Зеленський сказав, що Україна знає, що представники деяких країн, близьких росії, збираються бути в москві на параді. Він додав, що це "дивне бажання… в ці дні".
 
"Ми не рекомендуємо", – написав він.

 

