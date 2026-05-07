Зеленський порекомендував дипломатам не їхати на парад в москву

Президент Володимир Зеленський розповів про результати атак Сил оборони по регіонах рф і порадив представникам країн не відвідувати парад у москві, який відбудеться 9 травня.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, у Каспійському морі є влучання у ракетний корабель, який може запускати "калібри". Також Силам оборони вдалося атакувати об’єкт нафтової галузі у Пермському регіоні, який розташований за понад півтори тисячі кілометрів від кордону.

Крім того, за даними української розвідки, результати атак по Брянському напрямку, по Туапсе та нафтових об’єктах росії Зеленський назвав "задовільними".