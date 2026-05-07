Експорт пального зі США встановив рекорд на тлі війни в Ірані – FT

Експорт американського пального досяг рекордного рівня на тлі зростання попиту з боку Європи та Азії, які намагаються компенсувати дефіцит енергоносіїв через війну в Ірані.

Це принесло енергетичним компаніям США мільярдні прибутки, пише газета Financial Times.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), минулого тижня Сполучені Штати експортували понад 8,2 млн барелів нафтопродуктів на добу, включно з бензином, дизельним та авіаційним пальним. Це більш ніж на 20% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Аналітики прогнозують, що за умови збереження високих цін американські нафтогазові компанії можуть отримати до 60 млрд доларів додаткових прибутків до кінця року.

На тлі стрімкого зростання поставок США вперше з часів Другої світової війни закріпилися у статусі нетто-експортера сирої нафти. Це стало різкою зміною для країни, яка ще трохи більше десяти років тому залишалася одним із найбільших імпортерів енергоносіїв у світі.

Водночас ситуація створює політичні ризики для президента США Дональд Трамп через зростання внутрішніх цін на пальне. Середня вартість бензину у країні вже сягнула чотирирічного максимуму - 4,53 долара за галон.

Попри те, що Білий дім наразі не планує обмежувати експорт пального, аналітики попереджають: внутрішній політичний тиск може змусити Вашингтон переглянути свою позицію.

Старший радник з енергетики інвестиційної компанії Carlyle Джефф Каррі заявив, що рекордні обсяги експорту прискорюють виснаження американських нафтових резервів.

"Дефіцит починається не тоді, коли припиняється постачання. Він починається тоді, коли вичерпуються запаси", – наголосив Каррі.