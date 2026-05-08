Трамп заявив, що припинення вогню між США та Іраном "залишається в силі"
08 травня 2026, 11:29
Лідер США пригрозив "набагато жорсткішими" ударами, якщо Іран швидко не підпише угоду.
На Близькому Сході загострились бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном. Утім, президент США Дональд Трамп наголошує, що перемир’я досі триває.
Про це пише Reuters.
7 травня Трамп заявив, що три американські есмінці опинились під атакою під час проходження Ормузької протоки.
"Три американські есмінці класу World Class щойно дуже успішно пройшли через Ормузьку протоку під обстрілом. Трьом есмінцям не було завдано жодних пошкоджень, натомість іранські нападники зазнали значних збитків", – написав Трамп у Truth Social.
Пізніше у розмові з журналістами очільник Білого дому применшив значення цього зіткнення та заявив, мовляв, перемир’я все ще діє.
"Вони сьогодні з нас знущалися. Ми їх просто розгромили", – сказав Трамп.
Вище об'єднане військове командування Ірану своєю чергою звинуватило США у порушенні перемир’я через напад на іранський нафтовий танкер, а також у здійсненні авіаударів по цивільних районах острова Кешм в Ормузькій протоці та прилеглих прибережних районах Бандар-Хаміра і Сіріка на материку.
Невдовзі того ж дня іранський телеканал Press TV повідомив, що після кількох годин обстрілу "ситуація на іранських островах та в прибережних містах поблизу Ормузької протоки наразі нормалізувалася".
У розмові з журналістами Трамп заявив, що попри військові дії 7 травня, переговори з Тегераном досі тривають.