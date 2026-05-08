Трамп заявив, що припинення вогню між США та Іраном "залишається в силі"

На Близькому Сході загострились бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном. Утім, президент США Дональд Трамп наголошує, що перемир’я досі триває.

7 травня Трамп заявив, що три американські есмінці опинились під атакою під час проходження Ормузької протоки.

Пізніше у розмові з журналістами очільник Білого дому применшив значення цього зіткнення та заявив, мовляв, перемир’я все ще діє.

"Вони сьогодні з нас знущалися. Ми їх просто розгромили", – сказав Трамп.

Вище об'єднане військове командування Ірану своєю чергою звинуватило США у порушенні перемир’я через напад на іранський нафтовий танкер, а також у здійсненні авіаударів по цивільних районах острова Кешм в Ормузькій протоці та прилеглих прибережних районах Бандар-Хаміра і Сіріка на материку.

Невдовзі того ж дня іранський телеканал Press TV повідомив, що після кількох годин обстрілу "ситуація на іранських островах та в прибережних містах поблизу Ормузької протоки наразі нормалізувалася".

У розмові з журналістами Трамп заявив, що попри військові дії 7 травня, переговори з Тегераном досі тривають.