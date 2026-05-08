Фіцо під час візиту до москви може передати послання Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може передати повідомлення від президента України Володимира Зеленського російському диктатору владіміру путіну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Словаччини Растислав Хованец, повідомляє TASR.

Чиновник нагадав, що Фіцо відвідає москву, де покладе квіти, а також зустрінеться з путіним.

"Поїздка прем'єр-міністра до москви насамперед присвячена святкуванню закінчення Другої світової війни. Він не братиме участі у військовому параді, а лише покладе квіти до Могили Невідомого солдата. Але так, крім цього, він також зустрінеться з російським президентом, якому, можливо, передасть повідомлення від президента України, з яким він двічі зустрічався минулого тижня", – сказав Хованець.

Прем'єр-міністр також може отримати від путіна "цінну інформацію" про те, як диктатор оцінює зусилля з припинення війни, додав Хованець.

Фіцо раніше заявив, що поїде на 9 травня в росію, але не буде присутній на параді.

Список іноземних гостей, яких чекають у москві цього року на 9 травня, буде явно невеликим. Як зазначив Telegram-канал Astra, з реальних керівників держав на параді будуть тільки султан Малайзії і президент комуністичного Лаосу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, як і минулого року, буде єдиним політиком із країн Євросоюзу, який відвідає росію 9 травня.