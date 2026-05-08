Умєров провів переговори з посланцями Трампа: обговорили полонених і мирний процес

08 травня 2026, 17:17
За підсумками зустрічі Умєров поінформував президента Зеленського.

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це він повідомив 8 травня у соцмережі Х.

За словами Умєрова, основну увагу приділили гуманітарним питанням – зокрема поверненню українських полонених із російського полону. Також обговорили необхідність активізації дипломатичного процесу та координації подальших кроків щодо досягнення миру. За підсумками зустрічі Умєров поінформував президента Зеленського.

Зеленський ще напередодні візиту окреслив два ключові треки переговорів: гуманітарний, з метою проведення нового етапу обміну полоненими, та дипломатичний, у рамках якого Україна перебуває в постійній комунікації з американською стороною.

Нагадаємо, 1 травня Kyiv Independent з посиланням на українських та американських чиновників повідомляв, що Віткофф і Кушнер не приїжджають до України через глухий кут у переговорах. Зеленський раніше зазначав, що їхній приїзд до Києва потрібен насамперед американській стороні: "Це неповага – їздити до москви і не приїжджати до Києва".

