Торговий суд США визнав незаконними 10-відсоткові мита Трампа

08 травня 2026, 10:05
Торговий суд США визнав незаконними 10-відсоткові мита Трампа
Судді вважають, що тарифи перевищують установлений законом рівень.
Федеральний суд із міжнародної торгівлі в Нью-Йорку 8 травня ухвалив рішення проти нових глобальних мит у розмірі 10%, які ввів президент США Дональд Трамп.
 
Про це повідомляє NBC News.
 
Як повідомлялося, 20 лютого американський Верховний суд визнав незаконними високі мита, які раніше оголосив глава Білого дому. Судді вважають, що тарифи перевищують установлений законом рівень, а повноважень у Трампа "недостатньо". Але наступного дня Трамп оголосив про введення нових мит – у розмірі 10% для всіх торговельних партнерів США.
 
Сьогодні ж суд двома голосами проти одного вирішив, що глава Білого дому перевищив повноваження, які Конгрес надав президенту в цій сфері.
 
Телеканал зазначає, що рішення суду безпосередньо стосується лише трьох позивачів – штату Вашингтон і двох компаній – виробника спецій Burlap & Barrel і виробника іграшок Basic Fun. Юридичний представник обох фірм Джеффрі Шваб заявив, що поки "незрозуміло", чи мають інші компанії й далі сплачувати ці мита.
 
Якщо адміністрація Трампа оскаржить рішення, як очікують, справа спочатку надійде до Федерального апеляційного суду США у Вашингтоні, а потім, можливо, знову до Верховного суду, пише NBC News.
 

 

