Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський натякнув на можливу відповідь Києва напередодні 9 травня

08 травня 2026, 17:27
Зеленський натякнув на можливу відповідь Києва напередодні 9 травня
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Він попередив, що дії української сторони будуть дзеркальними.

8 травня командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Київ не повинен атакувати парад у москві, порівнявши його з "великою стіною". Набагато ефективніше, на його думку, буде здійснити удар на периферії – уразити енергетичний чи військовий об'єкт, де слабша ППО.

Тим часом президент України Володимир Зеленський натякнув, що Київ ще не ухвалив остаточного рішення щодо своїх дій завтра. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Багато зараз нових погроз від росії, хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію, – Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність, застосовуються дрони".

За його словами, Київ продовжить реагувати на дії москви дзеркально.

"Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", – каже Зеленський.

Кілька днів тому москву уночі вже атакували кілька БпЛА. Щонайменше один дрон влучив у будинок на Мосфільмівській вулиці.

війнапарадВолодимир Зеленський

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється