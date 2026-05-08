Угорщина вислала російського шпигуна, який проник до аналітичних центрів Орбана

Висилка відбулася на кілька місяців пізніше, ніж пропонувала контррозвідка.

Угорщина тихо вислала російського розвідника, який діяв під дипломатичним прикриттям і проник до правих аналітичних центрів, наближених до уряду Віктора Орбана.

Про це повідомляє VSquare з посиланням на кілька джерел в угорському уряді.

36-річний третій секретар посольства росії в Будапешті Артур Сушков покинув країну разом із дружиною 4 травня 2026 року. Угорська контррозвідка ідентифікувала його як агента Служби зовнішньої розвідки росії. Операцію провело Управління із захисту конституції Угорщини у співпраці зі спецслужбою однієї з країн НАТО.

Висилка відбулася на кілька місяців пізніше, ніж пропонувала контррозвідка. За словами урядового джерела, уряд Орбана заблокував висилку у лютому 2026 року з політичних міркувань – росія підтримувала Орбана на виборах, і його уряд не хотів псувати відносини з москвою в розпал передвиборчої кампанії. Після поразки Орбана на парламентських виборах 12 квітня шпигуна нарешті відправили додому.

Сушков зосереджувався на проникненні до Колегіуму Матіаса Корвіна, Угорського інституту міжнародних відносин та Інституту стратегії імені Джона Лукача в університеті, де готують військових, правоохоронців та розвідників. Він вербував інформаторів, організовував закриті зустрічі та цікавився політичною інформацією, зокрема щодо відносин Угорщини з Україною. За даними джерел, Сушков успішно розпочав вербування щонайменше трьох осіб.

Навіть після його висилки в посольстві росії в Будапешті, за даними офіційних осіб кількох країн НАТО, залишаються щонайменше десяток ідентифікованих або підозрюваних співробітників СЗР.