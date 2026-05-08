Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Угорщина вислала російського шпигуна, який проник до аналітичних центрів Орбана

08 травня 2026, 15:45
Угорщина вислала російського шпигуна, який проник до аналітичних центрів Орбана
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Висилка відбулася на кілька місяців пізніше, ніж пропонувала контррозвідка.

Угорщина тихо вислала російського розвідника, який діяв під дипломатичним прикриттям і проник до правих аналітичних центрів, наближених до уряду Віктора Орбана.

Про це повідомляє VSquare з посиланням на кілька джерел в угорському уряді.

36-річний третій секретар посольства росії в Будапешті Артур Сушков покинув країну разом із дружиною 4 травня 2026 року. Угорська контррозвідка ідентифікувала його як агента Служби зовнішньої розвідки росії. Операцію провело Управління із захисту конституції Угорщини у співпраці зі спецслужбою однієї з країн НАТО.

Висилка відбулася на кілька місяців пізніше, ніж пропонувала контррозвідка. За словами урядового джерела, уряд Орбана заблокував висилку у лютому 2026 року з політичних міркувань – росія підтримувала Орбана на виборах, і його уряд не хотів псувати відносини з москвою в розпал передвиборчої кампанії. Після поразки Орбана на парламентських виборах 12 квітня шпигуна нарешті відправили додому.

Сушков зосереджувався на проникненні до Колегіуму Матіаса Корвіна, Угорського інституту міжнародних відносин та Інституту стратегії імені Джона Лукача в університеті, де готують військових, правоохоронців та розвідників. Він вербував інформаторів, організовував закриті зустрічі та цікавився політичною інформацією, зокрема щодо відносин Угорщини з Україною. За даними джерел, Сушков успішно розпочав вербування щонайменше трьох осіб.

Навіть після його висилки в посольстві росії в Будапешті, за даними офіційних осіб кількох країн НАТО, залишаються щонайменше десяток ідентифікованих або підозрюваних співробітників СЗР.

вибориУгорщинаВіктор Орбаншпигунстворосія загроза

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється