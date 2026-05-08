Камала Гарріс заявила, що війна в Ірані грає на користь кремлю

Вона нагадала, як Трамп зняв частину санкцій.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що росія є головним переможцем від війни в Ірані. Вона наголосила, що москва отримала додаткові прибутки від зростання цін на нафту.

Про це пише Fox News.

"Ви хочете знати, хто є головним переможцем у війні з Іраном? росія. Через нафтове питання", – заявила Гарріс під час бесіди з представниками Демократичної партії штату Невада.

Вона додала, що президент США Дональд Трамп частково зняв антиросійські санкції. За словами Гарріс, це означає, що росіяни "заробляють гроші, продаючи нафту, яку інакше їм не дозволили б продавати".

"Що ще це означає? Ми надсилаємо [на Близький Схід] артилерійські боєприпаси, засоби ППО, які інакше пішли б до України", – наголосила Гарріс.