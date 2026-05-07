07 травня 2026, 21:07
Вірменія не підтримує росію у війні проти України – Пашинян
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
Очільник вірменського уряду наголосив на незмінності курсу країни щодо українського питання.
Вірменія офіційно підтвердила, що не є союзником Росії у війні проти України, та продовжує надавати Києву гуманітарну підтримку.
 
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.
 
Під час урядового брифінгу очільник вірменського уряду наголосив на незмінності курсу країни щодо українського питання. Він нагадав, що Єреван надає гуманітарну допомогу та дистанціюється від дій кремля.
 
"Я вже робив заяви на цю тему. Ми направляли гуманітарну допомогу Україні, і я говорив, що ми не є союзниками росії з питання України", – підкреслив Пашинян.
 
Прем’єр-міністр Вірменії зазначив, що країна спирається на Алма-Атинську декларацію, яка є фундаментальною для розбудови відносин з іншими державами.
 
Цей документ лежить в основі як визнання територіальної цілісності колишніх республік СРСР, так і поточного мирного процесу з Азербайджаном.
 
"Ви знаєте, наскільки важлива та основоположна для нас Алма-Атинська декларація... І це наша принципова позиція", – додав він.
