Україна та Швеція можуть підписати угоду щодо Gripen вже цього року

07 травня 2026, 19:54
Фото: РБК
Угода щодо закупівлі Україною винищувачів JAS 39 Gripen E виробництва компанії Saab може бути підписана вже протягом найближчих місяців.
 
Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє Reuters.
 
Міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що "переговори йдуть добре", і не виключив укладення угоди щодо Gripen цього року.
 
Оскільки перші поставки, за оцінками, відбудуться лише через три роки після укладення угоди, ці літаки вважаються пріоритетом для післявоєнного парку винищувачів України. Водночас виникають питання щодо їхнього фінансування.
 
"У нас є план, як це фінансувати. Гадаю, за кілька місяців це стане гарною новиною для вашої країни, для нашої країни і поганою новиною для росіян", – заявив Федоров.
 
Йонсон повідомив Reuters, що частина з 80 мільярдів шведських крон (8,7 млрд доларів), які були виділені на допомогу Україні цього та наступного року, може бути використана для фінансування угоди.
 
"Ми також ведемо переговори з іншими країнами щодо того, яким внеском вони могли б допомогти. Це може бути, наприклад, підготовка персоналу або системи озброєння", – зазначив він.
 
Gripen E (Saab JAS 39E) - сучасний багатоцільовий винищувач, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі. Він здатен як перехоплювати цілі, так і завдавати високоточних ударів. Системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють Gripen E ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО. Шведський літак також здатен завдавати ударів західними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor із дальністю понад 100 км. Це надає йому перевагу над більшістю російських літаків.

 

