Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія та США запровадили інфекційний контроль через хантавірус

07 травня 2026, 15:55
Британія та США запровадили інфекційний контроль через хантавірус
Фото: EPA/UPG
Кілька пасажирів із круїзного судна MV Hondius вже роз’їхалися по всьому світу.
Велика Британія та США запровадили протоколи інфекційного контролю, щоб зупинити поширення хантавірусу, виявленого на круїзному лайнері. 
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
Стало відомо, що кілька пасажирів із круїзного судна вже роз’їхалися по всьому світу. Корабель MV Hondius, на борту якого перебуває майже 150 пасажирів, має прибути на Канарські острови цими вихідними. Однак частина людей зійшла на берег ще наприкінці квітня під час зупинки на острові Святої Єлени в Атлантичному океані.
 
Троє людей, які були на кораблі, померли, і загалом підтверджено вісім випадків хантавірусу. Ситуація нагадала про початок пандемії Covid-19, але, за словами представників охорони здоров'я, немає доказів того, що вірус може поширюватися так само легко.
 
У британському Агентстві безпеки охорони здоров'я, повідомили, що у Сполученому Королівстві двоє пасажирів уже перебувають у країні на самоізоляції. Влада детально відстежує їхні контакти.  Підтверджено, що одного британця напередодні евакуювали з судна та доставили літаком до Нідерландів. Він перебуватиме під наглядом певний час. 
 
У США Центри з контролю та профілактики захворювань заявили, що уважно стежать за станом американських пасажирів на борту судна. Як тільки корабель прибуде на Тенерифе на Канарських островах, Іспанія планує висадити пасажирів. 14 громадян Іспанії доставлять до військового шпиталю в Мадриді, вони будуть під карантином. Влада інших країн має вирішити, як поводитися зі своїми громадянами.
 
Вірус переносять щури та миші, він часто поширюється через їхні фекалії, сечу або слину. Збудник може спричинити внутрішню кровотечу, проблеми з диханням та ниркову недостатність. Штам вірусу Andes, виявлений у пасажирів Hondius, раніше вже потрапляв у поле зору дослідників через здатність передаватися від людини до людини в обмежених масштабах.

 

вірусВелика Британія

Останні матеріали

Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється