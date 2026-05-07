Британія та США запровадили інфекційний контроль через хантавірус

Велика Британія та США запровадили протоколи інфекційного контролю, щоб зупинити поширення хантавірусу, виявленого на круїзному лайнері.

Стало відомо, що кілька пасажирів із круїзного судна вже роз’їхалися по всьому світу. Корабель MV Hondius, на борту якого перебуває майже 150 пасажирів, має прибути на Канарські острови цими вихідними. Однак частина людей зійшла на берег ще наприкінці квітня під час зупинки на острові Святої Єлени в Атлантичному океані.

Троє людей, які були на кораблі, померли, і загалом підтверджено вісім випадків хантавірусу. Ситуація нагадала про початок пандемії Covid-19, але, за словами представників охорони здоров'я, немає доказів того, що вірус може поширюватися так само легко.

У британському Агентстві безпеки охорони здоров'я, повідомили, що у Сполученому Королівстві двоє пасажирів уже перебувають у країні на самоізоляції. Влада детально відстежує їхні контакти. Підтверджено, що одного британця напередодні евакуювали з судна та доставили літаком до Нідерландів. Він перебуватиме під наглядом певний час.

У США Центри з контролю та профілактики захворювань заявили, що уважно стежать за станом американських пасажирів на борту судна. Як тільки корабель прибуде на Тенерифе на Канарських островах, Іспанія планує висадити пасажирів. 14 громадян Іспанії доставлять до військового шпиталю в Мадриді, вони будуть під карантином. Влада інших країн має вирішити, як поводитися зі своїми громадянами.