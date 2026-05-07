Євросоюз не ратифікував угоду зі США на тлі загрози 25% мит

07 травня 2026, 10:55
Фото: АР
Попри попередні домовленості, Євросоюз і Сполучені Штати не змогли фіналізувати торгову угоду, залишивши її обговорення відкритим.

Європейський Союз не зміг ухвалити остаточного рішення щодо ратифікації торгової угоди зі США під час нічних переговорів, попри попередження про можливе запровадження нових американських мит.

Про це заявив міністр енергетики Кіпру Міхаель Даміанос, повідомляє Bloomberg

Перемовники від Європейського парламенту та держав-членів ЄС зібралися ввечері 6 травня, щоб обговорити можливі зміни до рамкової торгової угоди, укладеної в липні 2025 року. Однак, за словами представників Кіпру, який наразі головує в Раді ЄС, остаточних рішень ухвалено не було.

Переговори планують продовжити в найближчі тижні, при цьому європейські посадовці заявляють про намір діяти швидко.

Напередодні посол США в ЄС Ендрю Паздер заявив, що Вашингтон може запровадити 25% мита на автомобілі з Євросоюзу, якщо угода не буде оперативно ратифікована. Згідно з чинними домовленостями, погоджена тарифна ставка становить 15%.

Рамкова торговельна угода між ЄС і США була укладена 27 липня 2025 року в шотландському Тернбері.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкинула погрози щодо нових мит, закликавши США дотримуватися досягнутих домовленостей.

Зазначимо, що минулого тижня Трамп підвищив мита на авто з ЄС до 25%

 
СШАЄвросоюзугода

