Карʼєру у Британії він завершує після скандалу з Епштейном.

Екскерівник апарату премʼєра Британії Морган МакСвіні цього місяця відвідає Київський безпековий форум. Він розмірковує щодо своєї карʼєри в Україні, де його цікавить питання про те, як штучний інтелект вплине на вибори.

Зазначається, що на конференцію також запросять колишнього главу уряду Британії Бориса Джонсона, експрезидента США Джорджа Буша, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та генсека НАТО Марка Рютте. Присутність МакСвіні посилить спекуляції про те, що стратег хоче запропонувати свої послуги закордонним партіям і наразі завершив участь у британській політиці, пишуть в газеті.

"Він вважає, що наступні вибори в країні будуть одними з найважливіших в новітній історії Європи. Друзі вважають, що він був би зацікавлений допомогти Зеленському. Однак, як стає зрозумілим, він не веде активних переговорів з українським урядом щодо такої можливості", — пишуть журналісти.

МакСвіні пішов у відставку у лютому на тлі скандалу з призначенням Пітера Мендельсона послом у США. Виявилось, що Мендельсон підтримував звʼязки зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

МакСвіні у своїй заяві про відставку написав, що рекомендував Кіру Стармеру призначити Мендельсона та бере на себе відповідальність за це. Пізніше він опинився у центрі скандалу через зникнення свого телефону, яке означало, що його переписка з Мендельсоном оприлюднена не буде.