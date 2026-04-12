У Британії заговорили про можливу допомогу Зеленському на виборах

12 квітня 2026, 13:58
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Карʼєру у Британії він завершує після скандалу з Епштейном.

Екскерівник апарату премʼєра Британії Морган МакСвіні цього місяця відвідає Київський безпековий форум. Він розмірковує щодо своєї карʼєри в Україні, де його цікавить питання про те, як штучний інтелект вплине на вибори.

Про це пише The Times.

Зазначається, що на конференцію також запросять колишнього главу уряду Британії Бориса Джонсона, експрезидента США Джорджа Буша, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та генсека НАТО Марка Рютте. Присутність МакСвіні посилить спекуляції про те, що стратег хоче запропонувати свої послуги закордонним партіям і наразі завершив участь у британській політиці, пишуть в газеті. 

"Він вважає, що наступні вибори в країні будуть одними з найважливіших в новітній історії Європи. Друзі вважають, що він був би зацікавлений допомогти Зеленському. Однак, як стає зрозумілим, він не веде активних переговорів з українським урядом щодо такої можливості", — пишуть журналісти.

МакСвіні пішов у відставку у лютому на тлі скандалу з призначенням Пітера Мендельсона послом у США. Виявилось, що Мендельсон підтримував звʼязки зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

МакСвіні у своїй заяві про відставку написав, що рекомендував Кіру Стармеру призначити Мендельсона та бере на себе відповідальність за це. Пізніше він опинився у центрі скандалу через зникнення свого телефону, яке означало, що його переписка з Мендельсоном оприлюднена не буде.

вибориВелика БританіяВолодимир Зеленський

