Британський парламент розгляне розслідування щодо Стармера

Справу пов’язують із кадровими рішеннями щодо посла у США.

Палата громад Великої Британії розгляне можливість початку парламентського розслідування щодо прем’єр-міністра Кіра Стармера у зв’язку з призначенням послом у США Пітера Мендельсона, якого пов’язують із колишнім фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це йдеться у публікації газети The Times.

Очікується, що спікер Палати громад Ліндсі Гойл у вівторок відкриє дебати щодо передачі справи до комітету з привілеїв для подальшого розгляду.

Стармера звинувачують у тому, що він міг ввести парламент в оману, заявляючи про дотримання всіх процедур під час призначення Мендельсона послом у США.

Згідно з новими даними, перед призначенням дипломат не пройшов повну перевірку безпеки, однак відповідні служби не поінформували уряд про ці обставини.

Колишній заступник міністра закордонних справ Оллі Роббінс заявив, що процес призначення відбувався під постійним тиском з боку офісу прем’єра з метою пришвидшення кадрового рішення.

Скандал навколо експосла в США, якого також пов’язують із передачею Епштейну чутливої урядової інформації, посилив політичний тиск на Стармера та спричинив нові заклики до його відставки.