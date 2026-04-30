Британський ексгенпрокурор надавав послуги компанії з рф

Усі клієнти знаходилися під санкціями.

Колишній генеральний прокурор Англії та Уельсу, чинний депутат-консерватор Джеффрі Кокс отримав близько £93 тисяч за юридичні послуги для компанії, серед акціонерів якої є підсанкційні російські олігархи.

Про це повідомляє видання Politico.

Згідно з декларацією у реєстрі фінансових інтересів британського парламенту, Кокс відпрацював 62 години для люксембурзької ABH Holdings S.A. з грудня минулого року.

Серед акціонерів компанії – Михайло Фрідман і Петро Авен, яких Велика Британія внесла до санкційного списку у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Уряд тоді назвав фінансову діяльність структури стратегічно важливою для російського держсектору.

Фрідман, зі свого боку, оскаржує санкції в європейських судах у межах інвесторсько-державних арбітражів (ISDS).

У декларації Кокса не розкривається, які саме юридичні послуги він надавав і чи пов’язані вони із судовими процесами проти Великої Британії.

Раніше Кокс уже стикався з критикою через поєднання депутатської діяльності та високооплачуваної юридичної практики, зокрема участі в міжнародних справах під час перебування на посаді.