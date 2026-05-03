З білорусі в Україну залетіла повітряна куля для допомоги дронам рф

Це ретранслятор, який допомагає російським дронам, кажуть прикордонники.

З білорусі на територію України залетіла повітряна куля.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він заявив, що росія спільно з білоруссю можуть намагатися "дестабілізувати ситуацію в напрямку нашого кордону". Також у ДПСУ зазначили, що не виключають провокацій.

Крім того, Демченко пояснив, що повітряну ціль, яку надалі ДПСУ ідентифікували як повітряну кулю, білорусь запустила для допомоги росіянам.