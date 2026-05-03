З білорусі в Україну залетіла повітряна куля для допомоги дронам рф

03 травня 2026, 17:53
Фото: radiosvoboda.org
Це ретранслятор, який допомагає російським дронам, кажуть прикордонники.
З білорусі на територію України залетіла повітряна куля.  
 
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
 
Він заявив, що росія спільно з білоруссю можуть намагатися "дестабілізувати ситуацію в напрямку нашого кордону". Також у ДПСУ зазначили, що не виключають провокацій.
 
Крім того, Демченко пояснив, що повітряну ціль, яку надалі ДПСУ ідентифікували як повітряну кулю, білорусь запустила для допомоги росіянам.
 
"Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які росія використовує проти України під час обстрілів", – повідомив Демченко.
 
Нагадаємо, 2 травня президент Володимир Зеленський повідомив про "специфічну активність" з боку білорусі біля кордону України. Про яку саме "специфічну активність"  ідеться, президент не уточнив.

 

Білорусь війна в Україні росія окупанти

