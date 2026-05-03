Нафтова пляма з Туапсе рухається до "палацу путіна" в Геленджику

Нафтова плівка може паралізувати роботу елітних зон відпочинку на узбережжі.

Наслідки успішних ударів по російській нафтовій інфраструктурі набули неочікуваного повороту. Величезна нафтова пляма, що утворилася в Чорному морі після атак на Туапсинський НПЗ, дрейфує вздовж узбережжя безпосередньо до мису Ідокопас, де розташована розкішна резиденція російського диктатора путіна.

Про це повідомляє BILD.

Нафтове забруднення рухається у бік Геленджика. Станом на зараз пляма знаходиться приблизно за 30 км від мису Ідокопас, де побудований палац путіна.

Експерти оцінюють це як найбільшу екологічну катастрофу в регіоні за останні роки. Нафтова плівка не лише загрожує екосистемі Чорного моря, а й може паралізувати роботу елітних зон відпочинку на узбережжі. Ситуація в самому Туапсе після атак українських дронів 16 та 20 квітня залишається критичною. Пожежі на НПЗ були настільки масштабними, що їх фіксували супутники з космосу.

Крім того, загинула одна людина; пошкоджено нафтові резервуари. Токсичні речовини випадали з дощем на місто, покриваючи автомобілі та вулиці маслянистими плямами. Експерти говорять про найбільшу екологічну катастрофу в регіоні за останні роки.

Мешканці носять маски через отруєне повітря, а людей з будинків поруч із НПЗ довелося евакуювати.