В Ірландії тисячі українців можуть залишитися без даху над головою

Державний міністр з питань імміграції Ірландії Колм Брофі заявив, що нова урядова стратегія щодо розміщення українців може залишити "одного-двох" біженців без житла, проте він наголосив, що його відомство намагається зробити все, аби уникнути критичної ситуації.

За словами міністра, план щодо поступового згортання системи надзвичайного державного розміщення українців та переведення людей до самостійного проживання скоро буде винесено на розгляд уряду з метою розпочати цей процес у серпні. Коли у нього запитали, що станеться, якщо деякі українці не зможуть знайти житло, він відповів:

"Я думаю, що в цілому люди знайдуть житло".

Проте Брофі визнав, що можуть бути "один-два випадки", коли це не вдасться.

"Я уявляю, що хтось поговорить з журналістом і скаже, що не може знайти житло. Але в переважній більшості випадків, як ми побачили на сьогодні, українці дуже, дуже стійкі в плані пошуку житла, тому що тут є сильна українська громада", – зауважив міністр.

Брофі додав, що дані міністерства за минулий рік показали, що у випадках, коли договори про надання тимчасового житла не поновлювалися, близько 50% українців самостійно знаходили собі житло та не скористалися пропозицією уряду щодо альтернативного житла.

"Я вірю, що з продовженням такої тенденції та таких показників ми зможемо впоратися з цією ситуацією. Так, це перехідний період, без сумніву, це перехідний період, але ми не хочемо різких змін. Ми не хочемо, щоб у українців виникли проблеми. Ми справді цього не хочемо. Але ми прагнемо ситуації, коли пануватимуть рівність і справедливість у всіх сферах, а це означає, що в питанні доступу до житла ви отримуєте його на тих самих умовах, що й ті, хто працює та проживає в Ірландії і також шукає житло", – пояснив політик.