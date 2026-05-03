В Ірландії тисячі українців можуть залишитися без даху над головою
03 травня 2026, 13:46
Фото: travelchannel.com
Деякі фахівці вважають, що скасування державної допомоги на проживання стане "дуже, дуже проблематичним".
Державний міністр з питань імміграції Ірландії Колм Брофі заявив, що нова урядова стратегія щодо розміщення українців може залишити "одного-двох" біженців без житла, проте він наголосив, що його відомство намагається зробити все, аби уникнути критичної ситуації.
Про це повідомляє The Sunday Times.
За словами міністра, план щодо поступового згортання системи надзвичайного державного розміщення українців та переведення людей до самостійного проживання скоро буде винесено на розгляд уряду з метою розпочати цей процес у серпні. Коли у нього запитали, що станеться, якщо деякі українці не зможуть знайти житло, він відповів:
"Я думаю, що в цілому люди знайдуть житло".
Проте Брофі визнав, що можуть бути "один-два випадки", коли це не вдасться.
"Я уявляю, що хтось поговорить з журналістом і скаже, що не може знайти житло. Але в переважній більшості випадків, як ми побачили на сьогодні, українці дуже, дуже стійкі в плані пошуку житла, тому що тут є сильна українська громада", – зауважив міністр.
Брофі додав, що дані міністерства за минулий рік показали, що у випадках, коли договори про надання тимчасового житла не поновлювалися, близько 50% українців самостійно знаходили собі житло та не скористалися пропозицією уряду щодо альтернативного житла.
"Я вірю, що з продовженням такої тенденції та таких показників ми зможемо впоратися з цією ситуацією. Так, це перехідний період, без сумніву, це перехідний період, але ми не хочемо різких змін. Ми не хочемо, щоб у українців виникли проблеми. Ми справді цього не хочемо. Але ми прагнемо ситуації, коли пануватимуть рівність і справедливість у всіх сферах, а це означає, що в питанні доступу до житла ви отримуєте його на тих самих умовах, що й ті, хто працює та проживає в Ірландії і також шукає житло", – пояснив політик.
За новою стратегією, близько 16 тисяч українців, які проживають у державному житлі, серед якого готелі та інші комерційні приміщення, мають знайти альтернативне житло. Брофі додав, що процес розпочнеться поетапно впродовж шести місяців, причому людям буде надано попередження щонайменше за три місяці. В уряді кажуть, що існуючі домовленості створили дворівневу систему, за якою деякі українців отримають державне житло на тривалий термін, тоді як інші отримують лише короткострокову підтримку.
"Однак цей план викликав критику з боку захисників прав біженців та депутатів опозиції, які попередили, що це може змусити тисячі людей вийти на і без того перевантажений ринок приватної оренди житла та створити додатковий тиск на місцеві органи влади та служби допомоги бездомним", – пояснює The Sunday Times.
Водночас виконавчий директор Ірландської ради з питань біженців Нік Хендерсон наголосив, що скасування державної допомоги на проживання стане "дуже, дуже проблематичним", додавши, що розміщення в готелях забезпечувало життєво важливу соціальну підтримку, яка захищала від злиднів. За словами чиновників, заходи захисту залишаться в дії для вразливих осіб та тих, хто стикається з особливими перешкодами на шляху до самостійного життя.