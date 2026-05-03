На Філіппінах оголосили евакуацію через виверження вулкана Майон

03 травня 2026, 12:55
У країні оголосили третій рівень небезпеки за п’ятибальною шкалою.
На Філіппінах евакуювали майже півтори тисячі сімей через виверження вулкана Майон. 
 
Про це повідомило Bloomberg.
 
Вулкан Майон заввишки 2462 метри розташований у регіоні Біколь на південному сході головного острова Лусон. Останнє виверження вулкана було зафіксовано 7 січня 2026 року.
 
Інститут вулканології та сейсмології оголосив 3-й рівень небезпеки за п’ятибальною шкалою через "стромболіанську активність та короткочасні фонтани лави" Майону. Він вважається найактивнішим вулканом Філіппін. Також в інституті попереджають про можливі зсуви та потоки лави.
 
За даними Департаменту соціального забезпечення та розвитку країни, майже півтори тисячі сімей перемістили до евакуаційних центрів. Як передає Philippine Daily Inquirer, у суботу сильний попіл накрив кілька міст у провінції Албай, що знаходяться поблизу вулкана. Місцевим жителям роздали маски для обличчя, а також закликали залишатися вдома через погану видимість.
 
Повідомляється, що вулкан Майон – це відоме туристичне місце. За останні 400 років він прокидався понад 50 разів.
