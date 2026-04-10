Країни Азії закликають США не поновлювати санкції на російську нафту

10 квітня 2026, 18:54
Країни Азії закликають США не поновлювати санкції на російську нафту
Азійські уряди намагаються підштовхнути адміністрацію Трампа до використання наявних інструментів для збільшення доступності нафти.

Кілька азійських країн, зокрема Індія та Філіппіни, звернулися до Міністерства фінансів США з проханням продовжити санкційний виняток, який дозволяє їм закуповувати російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Нагадаємо, у середині березня Вашингтон на 30 днів скасував санкції на купівлю російської нафти, що застрягла в морі. Рішення було продиктоване енергетичною кризою, спричиненою війною на Близькому Сході. Термін дії винятку спливає 11 квітня.

Азійські уряди намагаються підштовхнути адміністрацію Трампа до використання наявних інструментів для збільшення доступності нафти — на тлі різкого зростання глобальних цін на енергоносії. Ринок залишається вкрай нестабільним відтоді, як США та Ізраїль розпочали воєнну кампанію проти Ірану: ціни досі більш ніж на 30% перевищують довоєнний рівень.

Представник індійського уряду заявив, що Нью-Делі сподівається на продовження винятку, однак відкинув звинувачення у лобіюванні. При цьому він визнав, що Індія справді закуповує значні обсяги російської нафти.

Вночі 8 квітня Трамп оголосив про двотижнє перемир'я з Іраном. Тегеран опублікував 10-пунктний мирний план, що передбачає припинення вогню, виведення американських військ із регіону та скасування санкцій. Після цього нафтові ціни пішли вниз, однак аналітики не очікують повернення до довоєнних рівнів — через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні.

