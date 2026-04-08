Ціни на нафту різко знизилися через двотижневе припинення вогню США та Ірану

Це найбільше одноденне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці 1991 року.

Про це повідомляє Axios.

Як повідомляється, ціни на сиру нафту різко опустилися нижче 100 доларів за барель після того, як Трамп заявив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном.

Видання зазначає, що це найбільше одноденне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці 1991 року.

Зокрема, ф'ючерси на нафту Brent подешевшав приблизно на 16% до близько 93 доларів за барель.

Водночас це все ще значно вище рівня приблизно 73 долари за барель, який фіксувався до початку війни наприкінці лютого.

WTI, американський еталон, впав приблизно до 96 доларів за барель - це зниження приблизно на 14%.

Президент США Дональд Трамп поширив заяву іранського міністра на своїй платформі Truth Social. Раніше він повідомив, що обидві країни прийняли пакистанську пропозицію щодо двотижнього перемир'я. За словами Трампа, Вашингтон отримав іранський 10-пунктний план завершення війни і вважає його "працездатною основою для переговорів".